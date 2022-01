Pkw-Markt in Deutschland war 2021 auf historischem Tiefstand

Vierschanzentournee wird in Bischofshofen fortgesetzt

Bischofshofen: Nach der wetterbedingten Absage des Skispringens in Innsbruck wird die Vierschanzentornee heute in Bischofshofen fortgesetzt. Auf der Paul-Außerleitner-Schanze soll am Nachmittag das dritte Springen nachgeholt werden, bevor morgen dort das große und traditionelle Finale folgt. Starker Föhnwind hatte einen Wettkampf am Bergisel in Innsbruck gestern nicht zugelassen. In der Gesamtwertung führt der Japaner Kobayashi; der Abstand zu den deutschen Hoffnungsträgern Eisenbichler und Geiger ist nach den beiden ersten Stationen in Deutschland groß, aber nicht uneinholbar.

Quelle: BR24 Nachrichten, 05.01.2022 07:15 Uhr