PKK setzt wegen Erdbeben Aktionen in der Türkei aus

Ankara: Nach dem verheerenden Erdbeben im türkisch-syrischen Grenzgebiet will die PKK vorläufig alle sogenannten Operationen in der Türkei einstellen. Der Führer der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei Bayik sagte, die PKK wolle keine Aktionen auszuführen, solange der türkische Staat sie nicht angreife. Die Untergrundorganisation kämpft für die politische Autonomie kurdisch besiedelter Gebiete. Unterdessen steigt die Zahl der Toten und Verletzten in der Erdbebenregion. Mittlerweile gehen die Behörden von mindestens 21.000 Opfern in der Türkei und Syrien aus. Allein in der Türkei sind nach Angaben des Katastophenschutzes mehr als 30.000 Such- und Rettungskräfte im Einsatz, hinzu kommen fast 7.000 Helfer aus dem Ausland.

