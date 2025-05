PKK kündigt Auflösung an

Die kurdische Arbeiterpartei PKK hat angekündigt, sich aufzulösen: Ein Parteikongress habe das und die Beendigung des bewaffneten Kampfes beschlossen, berichtet eine PKK-nahe Nachrichtenagentur. Umsetzen und leiten soll den Prozess der im Gefängnis sitzende PKK-Chef Öcalan. Zur Begründung sagte die Organisation, die kurdische Frage stehe vor einer Lösung, man habe seinen Auftrag damit erfüllt. Die PKK wird in der Türkei, in der EU und in den USA als Terrororganisation eingestuft.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.05.2025 11:00 Uhr