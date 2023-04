Pistorius will Zwei-Prozent-Ziel bei Verteidigungsausgaben bis 2025 erreichen

Kurzmeldung ein/ausklappen Fußball-Bundesliga: Augsburg gibt Sieg in Wolfsburg in letzter Sekunde aus der Hand

Wolfsburg: In der Fußball-Bundesliga haben sich Wolfsburg und Augsburg 2:2 getrennt. Die Schwaben, die seit der zweiten Spielminute vorne gelegen hatten, kassierten in der sechsten Minute der Nachspielzeit den Ausgleich. Im Abstiegskampf gab es keinen Sieg für die Vereine im Tabellenkeller. Schlusslicht Stuttgart verlor 0:3 bei Union Berlin, Schalke unterlag nach acht ungeschlagenen Spielen 0:3 gegen Leverkusen. Und Hertha BSC spielte in Freiburg 1:1. Mainz gewann in Leipzig 3:0. - Das Spitzenspiel FC Bayern gegen Dortmund beginnt um 18:30 Uhr. Mit einem Sieg wäre das Team des neuen Trainers Tuchel wieder Tabellenführer. Bei einer Niederlage läge die Borussia mit vier Punkten vorn. In der zweiten Liga hat Regensburg 0:1 bei Sankt Pauli verloren. Für die Hamburger war es der neunte Sieg in Serie.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.04.2023 18:00 Uhr