Pistorius will sich in Atomwaffen-Frage nicht von Trump beirren lassen

Brüssel: In der Frage nach einem europäischen Atomwaffenprogramm hat Verteidigungsminister Pistorius eine öffentliche Debatte darüber zurückgewiesen. Der SPD-Politiker sagte in den ARD-Tagesthemen, es gebe keinen Grund, über die nukleare Verteidigung zu diskutieren. Er rief stattdessen zur Gelassenheit auf. Zwar müsse man die Androhung des früheren US-Präsidenten Trump, einzelne Länder künftig vom Schutz der USA auszuschließen, zur Kenntnis nehmen. Gleichzeitig dürfe man sich nicht beirren lassen, was in Europa zu tun sei. In Brüssel will Pistorius heute wieder gemeinsam mit seinen Nato-Kollegen über die weitere Zusammenarbeit mit der Ukraine beraten. Dabei soll es zudem um den laufenden Ausbau der Abschreckungs- und Verteidigungsfähigkeiten des Bündnisses gehen. Am Vormittag wird darüber hinaus der Nato-Rat zu einer Sitzung mit dem Verteidigungsminister des designierten Neumitglieds Schweden zusammenkommen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.02.2024 08:00 Uhr