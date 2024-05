Pistorius will nicht über Einsatz westliche Waffen auf russischem Gebiet diskutieren

Sanitz: Verteidigungsminister Pistorius hält sich in der Debatte über den Einsatz westlicher Waffen durch die Ukraine auf russischem Gebiet zurück. Bei einem Truppenbesuch in Mecklenburg-Vorpommern sagte er, er wolle die Diskussion darüber gerne aus der Öffentlichkeit heraushalten. Das sei eine Frage militärischer Taktik und Strategie. Auch der Kreml lege nicht offen, an welcher Stelle welche Waffen verwendet würden. Der SPD-Politiker räumte aber ein, dass das Völkerrecht den Einsatz zulasse. Frankreichs Präsident Macron hatte sich im Gespräch mit Bundeskanzler Scholz gestern dafür stark gemacht, der Ukraine zu erlauben, militärische Stellungen auf russischem Territorium mit westlichen Waffensystemen anzugreifen. Scholz hatte zuvor immer wieder betont, dass sich Deutschland nicht direkt am Krieg gegen Russland beteiligen wird.

Sendung: BR24 Nachrichten, 29.05.2024 18:45 Uhr