Pistorius will mit Auswahlwehrdienst neue Soldaten gewinnen

Berlin: Junge Männer sollen künftig über ihre Bereitschaft zum Dienst an der Waffe Auskunft geben müssen. Der Wehrdienst soll aber freiwillig bleiben. Das ist der Kern eines neuen Modells, mit dem Bundesverteidigungsminister Pistorius die Wehr-Erfassung wieder aufbauen und die Personalreserven aufstocken will. Der Bundeswehr fehlten rund 200.000 Reservisten, sagte Pistorius bei einer Pressekonferenz. Mit dem neuen Modell nach skandinavischem Vorbild wolle er diese Lücke auch mit Wehrdienstleistenden füllen. Konkret soll an Volljährige ein Online-Fragebogen gehen, den junge Männer verpflichtend ausfüllen müssen - für Frauen bleibt dies mit Blick auf das Grundgesetz freiwillig. Wer Bereitschaft bekundet und für geeignet gehalten wird, soll zur Musterung eingeladen werden. Angeboten wird ein Grundwehrdienst von sechs Monaten, der verlängert werden kann. Pistorius rechnet damit, dass nach seinem Konzept jedes Jahr 5.000 zusätzliche Soldaten gewonnen werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.06.2024 16:00 Uhr