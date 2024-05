Pistorius will mehr Geld für Ukrainehilfe

Berlin: Die Bundesregierung will die Militärhilfe für die Ukraine offenbar noch in diesem Jahr massiv aufstocken. Wie die "Bild am Sonntag" berichtet, hat das Verteidigungsministerium einen Mehrbedarf von 3,8 Milliarden Euro für militärische Unterstützung angemeldet. Bisher sind 7,1 Milliarden Euro dafür vorgesehen, wovon laut dem Bericht allerdings nur noch 300 Millionen offen seien für neue Munitions- und Waffenkäufe. Der Bundestag soll über den Mehrbedarf noch im Juni entscheiden.

