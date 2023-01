Pistorius will mehr Geld für die Bundeswehr

Kurzmeldung ein/ausklappen Messerangriff in Regionalzug wird politisch und juristisch aufgearbeitet

Kiel: Der tödliche Messerangriff in einem Regionalzug in Schleswig-Holstein soll politisch aufgearbeitet werden. Wie heute bekannt wurde, wird sich in der kommenden Woche der Justizausschuss der Hamburgischen Bürgerschaft mit dem Fall befassen. In Nordrhein-Westfallen beschäftigt sich der Rechtsausschuss des Landtags damit. Der 33-jährige staatenlose Palästinenser, der am Mittwoch in dem Regionalzug zwei Menschen getötet und fünf verletzt hatte, war in der Vergangenheit sowohl in Hamburg als auch in Nordrhein-Westfalen mit Gewaltdelikten aufgefallen. Mehrere Politiker, darunter Bundesinnenministerin Faeser, hatten die Frage aufgeworfen, warum der Mann trotz der vielen Vorstrafen aus der Untersuchungshaft entlassen wurde.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.01.2023 22:00 Uhr