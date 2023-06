Pistorius will Kooperation mit Indien ausbauen

Meldungsarchiv - 06.06.2023 12:15 Uhr Aktuelle Meldungen

Neu Delhi: Verteidigungsminister Pistorius ist in Indien von seinem Amtskollegen Singh mit militärischen Ehren empfangen worden. Zuvor hatte er im Morgenmagazin von ARD und ZDF aus Neu Delhi zugeschaltet erklärt, Indien sei ein strategischer Partner Deutschlands. Man wolle die Kooperation ausbauen. Bei dem Besuch soll es auch um einen wichtigen Rüstungsdeal gehen. Indien möchte eventuell von Thyssenkrupp Marine Systems sechs U-Boote kaufen. Die Bundesregierung unterstützt die Lieferung, die ein Auftragsvolumen von rund sieben Milliarden Euro hat. Pistorius sagte dazu, er selbst habe zwar keine Verträge im Gepäck, er sei aber hier, um das zu begleiten. Es wäre ein großer und wichtiger Auftrag, der da an die deutsche Industrie gehen würde, so Pistorius. Gespräche hierzu sind für morgen in Mumbai geplant.

Sendung: BR24 Nachrichten, 06.06.2023 12:15 Uhr