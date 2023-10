Pistorius will deutsche Kfor-Truppe vorerst nicht aufstocken

Braunschweig: Verteidigungsminister Pistorius hat versichert, dass die Bundesregierung die angespannte Lage im Kosovo genau beobachtet. Wörtlich sagte er, man habe die Lage im Auge und werde reagieren, wenn es nötig sei. Eine Aufstockung der aktuell rund 85 deutschen Soldaten in der Nato-geführten Schutztruppe Kfor schloss Pistorius aus - es sei denn, es passiere etwas. Zuvor hatte FDP-Wehrexpertin Strack-Zimmermann angeregt, die vom Bundestag mit 400 Soldaten mandatierte Kosovo-Truppe zu vergrößern. Am Wochenende hatte sich die Bundesregierung besorgt über eine Konzentration serbischer Truppen in Grenznähe zum Kosovo gezeigt. Eine Woche zuvor hatten 30 schwer bewaffnete Angreifer aus Serbien Polizisten im nord-kosovarischen Banjska attackiert und in einem langanhaltenden Feuergefecht einen Polizisten getötet. Auch drei Angreifer starben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.10.2023 22:00 Uhr