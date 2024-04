Pistorius will Bundeswehr wieder stärker auf Landes- und Bündnisverteidigung ausrichten

Berlin: Verteidigungsminister Pistorius hat am Mittag Vorschläge für eine Reform der Bundeswehr präsentiert. Er sprach von einer "Bundeswehr der Zeitenwende", die wieder neu zu ihrer Aufgabe der Landes- und Bündnisverteidigung befähigt sei. So schlägt der SPD-Minister vor, künftig mit einem zentralen Kommando für Inlands- und Auslandseinsätze zu arbeiten - bisher gab es zwei. Darunter stehen vier Teilstreitkräfte: Wie bisher gibt es Heer, Luftwaffe und Marine, neu hinzukommt die Cyber-Abwehr, also die Verteidigung gegen Hacker- oder Desinformations-Angriffe. Sanitätsdienst und Logistik sollen dagegen gebündelt werden - sie gelten künftig als gemeinsames Unterstützungskommando.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.04.2024 13:00 Uhr