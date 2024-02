Pistorius weist auf Fortschritte bei der Lieferung von Munition an Ukraine hin

Brüssel: Am Rande des Nato-Verteidigungsministertreffens hat Deutschlands Ressortchef Pistorius auf die bisherigen Fortschritte bei der Lieferung von Munition an die Ukraine verwiesen. In diesem Jahr soll drei- bis viermal mehr Artilleriemunition an die ukrainischen Truppen geliefert werden als im Vorjahr. Insgesamt stehen im Etat für dieses Jahr 3,5 Milliarden Euro dafür bereit. Zudem werde man alles tun, um den Bedarf der Ukraine im Krieg gegen Russland zu decken. Pistorius wörtlich: "Der Krieg in der Ukraine wird auch am Fliessband entschieden". Neben den künftigen Hilfen für Kiew ist der Ausbau der eigenen Verteidigungsfähigkeit des Bündnisses ein wichtiges Thema beim Treffen in Brüssel.

Sendung: BR24 Nachrichten, 14.02.2024 18:45 Uhr