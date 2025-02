Pistorius warnt vor Zugeständnissen in Sachen Ukraine

Pistorius kritisiert indirekt Großbritannien: Der Verteidigungsminister hat im Deutschlandfunk bemängelt, dass europäische Staaten schon Angebote für die Friedenssicherung in der Ukraine gemacht haben. Deutschland werde erst dann sagen, was es leisten könne und wolle, wenn es mit am Verhandlungstisch sitze, so Pistorius. London hat Anfang der Woche Soldaten zur Friedenssicherung zugesagt.

