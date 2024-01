Pistorius warnt vor Ausweitung des Ukraine-Kriegs

Berlin: Verteidigungsminister Pistorius hat vor einer Ausweitung des Ukraine-Krieges gewarnt. Fast jeden Tag höre man Drohungen aus dem Kreml, zuletzt wieder gegen die baltischen Länder, sagte der SPD-Politiker dem "Tagesspiegel". Man müsse also einkalkulieren, dass der russische Präsident Putin eines Tages sogar ein Nato-Land angreife, so Pistorius. Seine Experten halten das in einem Zeitraum von fünf bis acht Jahren für möglich. Pistorius ist heute ein Jahr im Amt. Unionsfraktionsvize Wadephul nahm das zum Anlass, die Arbeit des Ministers zu kritisieren. Pistorius sei in seinen Initiatiativen und Ideen bisher gescheitert, sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Als Beispiele nannte Wadephul die Forderung nach einem höheren Verteidigungshaushalt und der Wiedereinführung der Wehrpflicht.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.01.2024 07:00 Uhr