Pistorius verspricht der Ukraine weitere Unterstützung

Brüssel: Verteidigungsminister Pistorius hat der Ukraine weitere Unterstützung zugesichert. Zum Auftakt eines Treffens mit seinen EU-Kollegen in Brüssel sagte der SPD-Politiker, man müsse wieder mit verstärkten Angriffen Russlands auf die kritische Infrastruktur in der Ukraine rechnen. Daher müsse man alles tun, so Pistorius, um dem Land auch im zweiten Kriegswinter zu helfen. Deutschland ist nach seinen Worten einer der stärksten Partner: Man unterstütze bei militärischer Ausrüstung, Munition und Ausbildung der Soldaten. Laut Pistorius plant die Bundesrepublik für die Ukraine weitere acht Milliarden Euro ein. Sollte das Parlament zustimmen wäre das ein starkes Signal. Der EU-Außenbeauftragte Borrell forderte vor dem Treffen der Verteidigungsminister, den gemeinsamen Militärhilfe-Fonds für die Ukraine um 20 Milliarden Euro zu erhöhen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 14.11.2023 09:15 Uhr