Pistorius verspricht bei Ukraine-Besuch neue Flugabwehr-Waffen

Odessa: Deutschland wird die Ukraine in ihrem Kampf gegen Russland mit einem neuen Waffenpaket unterstützen. Wie Verteidigungsminister Pistorius bei einem Besuch seines Amtskollegen in der Ukraine bekanntgab, soll es einen Wert von einer halben Milliarde Euro haben. In dem Paket soll eine hohe Zahl von Flugkörpern für Abwehrsysteme vom Typ Iris-T enthalten sein. Zudem gehe es um Drohnen zur Aufklärung sowie um dringend benötigte Ersatzteile für schweres Militärgerät, so der Sozialdemokrat. Einige Materialen stehen laut dem Minister bereits unmittelbar vor der Auslieferung. Die Reise von Pistorius war aus Sicherheitsgründen bis zum Abend geheim gehalten worden. In Odessa besuchte er unter anderem Befestigungsanlagen und ein Militärkrankenhaus.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.05.2024 22:00 Uhr