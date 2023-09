Pistorius verspricht auf Sicherheitskonferenz im Baltikum deutsche Führungsrolle

Tallinn: Deutschland wird nach den Worten von Verteidigungsminister Pistorius eine Führungsrolle bei der Abschreckung Russlands übernehmen. Pistorius bekräftigte auf einer Sicherheitskonferenz in der estnischen Hauptstadt Tallinn die Stationierung von 4.000 deutschen Soldaten in Litauen. Sie soll erfolgen, sobald die nötige Infrastruktur vorhanden ist. An der Veranstaltung nehmen Vertreter der baltischen Staaten, weiterer Nato-Partner sowie der Ukraine teil. Die Gastgeberin, Estlands Regierungschefin Kallas, verwies darauf, dass ihr Land die Verteidigungsausgaben weiter erhöht. Im kommenden Jahr sollen es 3,2 Prozent der Wirtschaftsleistung sein. Deutschland liegt unter zwei Prozent.

