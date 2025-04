Pistorius verkündet weiteres Waffenpaket für die Ukraine

Brüssel: Um die Ukraine im Abwehrkampf gegen Russland zu unterstützen, hat der geschäftsführende Bundesverteidigungsminister Pistorius weitere Waffenlieferungen angekündigt. Deutschland werde noch in diesem Jahr unter anderem vier zusätzliche Luftverteidigungssysteme vom Typ Iris-T an Kiew liefern, sagte der SPD-Politiker am Rande des Treffens der Ukraine-Kontaktgruppe. Das Paket umfasst demnach außerdem 15 Leopard-I-Kampfpanzer, diverse Aufklärungsdrohnen und 100.000 Schuss Artilleriemunition. Pistorius leitet heute zusammen mit seinem britischen Amtskollegen erstmals die Konferenz in Brüssel. Vertreter aus rund 50 Staaten nehmen daran teil. Geplant ist auch ein Abkommen zur Verbesserung der elektronischen Kriegsführung.

