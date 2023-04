Pistorius und Schulze besuchen Sahel-Staaten Niger und Mali

Meldungsarchiv - 12.04.2023 14:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Berlin: Verteidigungsminister Pistorius und Entwicklungsministerin Schulze sind zu einem Besuch in den westafrikanischen Sahel-Staaten Niger und Mali aufgebrochen. Vor dem Abflug betonten die beiden SPD-Politiker in einer gemeinsamen Erklärung, Deutschland werde seiner Verantwortung gegenüber der Sahel-Region auch nach dem geplanten Abzug der Bundeswehr aus Mali weiter gerecht werden. Anlass der Reise ist die anstehende letztmalige Verlängerung des Bundeswehrmandats für die UN-Stabilisierungsmission Minusma in Mali sowie die geplante Beteiligung der Bundeswehr an einer neuen EU-geführten Militärmission im Niger. Das Programm sieht Treffen mit Amtskollegen, mit den vor Ort stationierten deutschen Soldatinnen und Soldaten und den Besuch eines Standortes des Welternährungsprogramms vor.

BR24 Nachrichten, 12.04.2023 14:00 Uhr