Pistorius stellt neue Kommandostruktur der Bundeswehr vor

Berlin: Bundesverteidigungsminister Pistorius wird am Mittag die neue Kommandostruktur der Bundeswehr vorstellen, mit der die Armee militärisch handlungsfähiger werden soll. Vorgesehen sind laut Arbeitspapieren ein neues und gemeinsames Operatives Führungskommando sowie die vier Teilstreitkräfte Heer, Luftwaffe, Marine und Cyber- und Informationsraum. Ziel der Reform ist es nach Angaben des Verteidigungsministeriums, die bestehende Kommandostruktur der Bundeswehr zu hinterfragen und an den Erfordernissen einer zeitgemäßen Landes- und Bündnisverteidigung auszurichten. Außerdem will Pistorius gegen Doppelstrukturen vorgehen, die sich gegenseitig behindern und aufhalten. Im Kern geht es darum, die Bundeswehr kriegstüchtig zu machen.

