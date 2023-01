Pistorius stellt baldige Entscheidung in Panzer-Frage in Aussicht

Nachrichtenarchiv - 24.01.2023 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: In die Diskussion um die Lieferung von deutschen Leopard-Panzern an die Ukraine ist etwas Bewegung gekommen. Nach einem Treffen mit NATO-Generalsekretär Stoltenberg rief Bundesverteidigungsminister Pistorius Leopard-Partnerstaaten auf, mit der Ausbildung von ukrainischen Soldaten an dem Kampfpanzer zu beginnen. Deutschland werde dies aber erst machen, wenn eine Entscheidung aus dem Kanzleramt über eine Lieferung von Leopard-Panzern vorliege. Damit, so Pistorius, rechne er in Kürze. NATO-Generalsekretär Stoltenberg unterstrich, wie wichtig es sei, jetzt rasch moderne und schwere Waffen an die Ukraine zu liefern, damit das Land sich gegen Russland wehren könne. Dabei komme Deutschland eine Schlüsselrolle zu. Wörtlich sagte er: "Deutsche Waffen retten jeden Tag Leben in der Ukraine". Dabei lobte Stoltenberg die Bundesregierung für ihre bislang geleistete Unterstützung für die Ukraine.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.01.2023 11:00 Uhr