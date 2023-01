Pistorius soll am Donnerstag ins Amt eingeführt werden

Nachrichtenarchiv - 17.01.2023 20:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der künftige Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius soll übermorgen ins Amt eingeführt werden. Wie das Präsidialamt mitteilte, wird Bundespräsident Steinmeier ihm am Donnerstag die Ernennungsurkunde übergeben. Danach wird Pistorius im Bundestag vereidigt. Im Anschluss will der 62-Jährige sofort an die Arbeit gehen, wie er am frühen Nachmittag in Hannover sagte. Pistorius betonte, er wolle die Bundeswehr stark machen. Die Aufgaben, die vor der Truppe liegen, seien gewaltig. Für Pistorius selbst steht bereits am ersten Tag im Amt ein wichtiger Termin an: US-Verteidigungsminister Austin ist in Berlin zu Gast. Am Freitag beraten die Nato und weitere Länder im rheinland-pfälzischen Ramstein darüber, wie es mit den Militärhilfen für Kiew weitergeht. Unionsfraktionschef Merz forderte von Pistorius schnell grünes Licht für die Lieferung deutscher Leopard-Kampfpanzer an die Ukraine.

