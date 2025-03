Pistorius sieht in begrenzter Feuerpause im Ukraine-Krieg eine "Nullnummer"

Berlin: Verteidigungsminister Pistorius hat die begrenzte Feuerpause im Ukraine-Krieg als Nullnummer bezeichnet. Kreml-Chef Putin hatte nach einem Telefonat mit US-Präsident Trump nur versichert, für 30 Tage keine Energie-Infrastruktur in der Ukraine anzugreifen. Pistorius argumentierte, dass die kritische Infrastruktur in der Ukraine ohnehin gut gegen russische Angriffe geschützt sei. Putin will nach Ansicht des SPD-Politikers nur Zeit gewinnen, um weiter aufzurüsten. An einem gerechten Frieden sei der Kreml-Chef nicht interessiert. Heute wollen Moskau und Kiew je 175 Gefangene austauschen. Moskau fordert für eine vollständige Waffenruhe unter anderem, dass der Westen keine Waffen mehr an die Ukraine liefert.

