Pistorius sichert Israel bei Überraschungsbesuch Unterstützung zu

Tel Aviv: Verteidigungsminister Pistorius hat bei seinem Überraschungsbesuch in Israel der Regierung von Premier Netanjahu die volle Unterstützung Deutschlands im Kampf gegen die Hamas zugesichert. Vordringlichste Aufgabe sei es, eine Freilassung der Verschleppten zu erreichen, sagte Pistorius bei einem Treffen mit seinem Kollegen Galant. Zum Angriff von Hamas-Kämpfern auf Ortschaften und ein Festival in Israel sagte Pistorius, das habe nichts mit einem Krieg zu tun, vielmehr sei das ein terroristischer Anschlag gewesen. Die - so Pistorius wörtlich - unmenschliche Brutalität habe in Menschen in Deutschland zutiefst erschüttert. Bundeskanzler Scholz hatte am Vormittag in einer Regierungserklärung zu Antisemitismus bei Pro-Palästina-Demos hierzulande gesagt, dagegen werde man klare Kante zeigen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 19.10.2023 18:15 Uhr