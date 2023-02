Pistorius sagt Ukraine über 100 Leopard-1-Panzer zu

Nachrichtenarchiv - 07.02.2023 22:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kiew: Bundesverteidigungsminister Pistorius hat der Ukraine bei einem Besuch des Landes mehr als 100 Kampfpanzer des älteren Typs Leopard 1 zugesagt. Mehrere europäische Länder würden es der Ukraine demnach ermöglichen, bis Mitte kommenden Jahres mindestens drei Bataillone mit solchen Panzern auszustatten, so Pistorius. Die Voraussetzungen dafür hat das Bundeswirtschaftsministerium geschaffen. Wie die Bundesregierung bekannt gab, erteilte es die Ausfuhrgenehmigung für bis zu 178 Leopard-1-Kampfpanzer. Wie viele davon tatsächlich in der Ukraine ankämen, hänge von den nötigen Instandsetzungen ab, hieß es. Laut Pistorius sollen die Panzer in mehreren Etappen geliefert werden - die ersten 20 bis 25 könnte demnach bis zum Sommer eintreffen.

