Pistorius sagt Irak-Reise wegen Sicherheitsbedenken ab

23.07.2023 14:00 Uhr

Berlin: Verteidigungsminister Pistorius hat wegen Sicherheitsbedenken seine Reise in den Irak kurzfristig abgesagt. Nach den gewaltsamen Ausschreitungen gegen die schwedische Botschaft in der Hauptstadt Bagdad habe das Bundeskriminalamt von der Reise abgeraten, hieß es aus dem Verteidigungsministerium. Nach Einschätzung deutscher Behörden seien weitere Proteste und eine Verschärfung der Lage im Irak nicht auszuschließen. Die Entscheidung sei auch getroffen worden, um das Personal der deutschen Vertretung in Bagdad zu schützen. Vor wenigen Tagen waren Demonstranten dort in die schwedische Botschaft eingedrungen und hatten Feuer gelegt. Grund für die Ausschreitungen ist die Schändung eines Koran-Exemplars in Schweden durch einen gebürtigen Iraker.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.07.2023 14:00 Uhr