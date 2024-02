Pistorius ruft bei Besuch in Kosovo zur Deeskalation auf

Pristina: Bei seinem Besuch in Kosovo hat Bundesverteidigungsminister Pistorius zur Deeskalation aufgerufen. Angesichts aktueller Spannungen mit Serbien und der serbischen Minderheit appelliere er an Besonnenheit und Umsicht, so Pistorius nach einem Treffen mit Kosovos Präsidentin Osmani. Er verwies auf den Wunsch der Westbalkan-Staaten, der EU beizutreten. In dieser Lage könne niemand ein Interesse an einer Verschärfung der Lage haben. Pistorius kündigte zudem an, dass sich die Bundeswehr mit weiteren 150 Soldaten an der Schutztruppe KFOR im Kosovo engagieren wird. Das Kosovo hatte sich 2008 für unabhängig erklärt, was von Serbien bis heute nicht anerkannt wird.

Sendung: BR24 Nachrichten, 05.02.2024 18:15 Uhr