Pistorius rechtfertigt US-Angriffe

Berlin: Verteidigungsminister Pistorius zeigt sich nach den Luftschlägen der USA im Iran erleichtert. In der ARD hat er gestern Abend von einer großen Bedrohung gesprochen, die ausgeschaltet werden konnte. Das sei eine gute Nachricht für die gesamte Region, aber auch für Europa. Völkerrechtliche Probleme sehe er nicht, da es hier um die Selbstverteidigung Israels gehe, bei der die USA Unterstützung geleistet hätten. Deutlich kritischer äußert sich UN-Generalsekretär Guterres. In einer Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrats warnte er vor einem Zyklus der Zerstörung. Das Vorgehen der US-Streitkräfte markiere eine gefährliche Wende in der Region. Der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde, Grossi, forderte in einer Videobotschaft ebenfalls Zurückhaltung. Der Konflikt könnte sich möglicherweise ausweiten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.06.2025 06:00 Uhr