Pistorius räumt weiteres Datenleck in der Taurus-Abhöraffäre ein

Berlin: Der Verteidigungsausschuss hat sich heute mit der Abhöraffäre bei der Bundeswehr befasst. Verteidigungsminister Pistorius sagte im Anschluss, die disziplinarischen Ermittlungen liefen weiter. Erst, wenn die Ergebnisse ausgewertet sind, könne man abschließend entscheiden, ob ein Disziplinarverfahren eingeleitet wird. Im Zuge der Sitzung war herausgekommen, dass es ein zweites Leck gegeben hat. Auch der Inspekteur der Luftwaffe, Gerhartz, soll sich über eine unsichere Verbindung zugeschaltet haben. Auch das parlamentarische Kontrollgremium hat sich in einer Sondersitzung mit dem Fall befasst. Das Gremium, das die Nachrichtendienste in Deutschland kontrolliert, fordert von der Bundesregierung eine entschlossene Aufklärung. Der Informationskrieg von russischer Seite gegen Europa, die Nato und Deutschland werde an Massivität und Boshaftigkeit eher zunehmen, sagte der Vorsitzende des Gremiums von Notz.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.03.2024 21:00 Uhr