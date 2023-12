Pistorius räumt Verzögerungen bei Waffenlieferungen an die Ukraine ein

Berlin: Verteidigungsminister Pistorius hat Verzögerungen bei Waffenlieferungen an die Ukraine eingeräumt. Zugleich betonte der SPD-Politiker am Abend im "ZDF heute-journal", die Kapazitäten würden so schnell wie möglich hochgefahren. Es gehe um das bekannte Problem, dass die Rüstungsindustrie nicht so schnell liefern könne, wie Bedarf da sei. Es brauche Zeit, eine Fabrik hochzuziehen und die entsprechenden Munitions- und Explosivstoffvorräte anzulegen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 06.12.2023 01:00 Uhr