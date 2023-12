Pistorius prüft Wiedereinführung der Wehrpflicht - FDP widerspricht

Berlin: Angesichts des Personalmangels bei der Bundeswehr lässt Verteidigungsminister Pistorius eine Wiedereinführung der Wehrpflicht prüfen. Der "Welt am Sonntag" sagte der SPD-Minister, in Betracht komme unter anderem das schwedische Modell. Das bedeutet: Alle jungen Frauen und Männer werden gemustert, aber nur ein ausgewählter Teil leistet dann tatsächlich den Grundwehrdienst. Widerspruch kam prompt von der FDP. Ihr Verteidigungsexperte Müller nannte eine Wiedereinführung der Wehrpflicht einen enormen Eingriff in die Freiheitsrechte. Dieser stehe nicht im Verhältnis zur Bedrohungslage. Zudem fehle für die nötige Änderung des Grundgesetzes die politische Mehrheit. Die Wehrpflicht hierzulande war 2011 ausgesetzt worden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 16.12.2023 16:45 Uhr