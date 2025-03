Pistorius plant laut SZ Krisenberatung zu US-Waffensystemen

Pistorius lädt zu Krisengespräch: Wie die "Süddeutsche Zeitung" berichtet, soll es dabei um die Zuverlässigkeit von US-Waffensystemen gehen. Teilnehmen sollen den Angaben zufolge ranghohe Offiziere, Experten aus dem Ministerium und Vertreter des Beschaffungsamts. Auf dem Prüfstand steht laut Bericht auch der Kampfjet F-35. Von dem US-Tarnkappenflugzeug will die Bundeswehr eigentlich mindestens 35 Stück kaufen. In letzter Zeit tauchte das Gerücht auf, man könne das Flugzeug mit einem Knopfdruck aus der Ferne abschalten. Das hat das Bundesverteidigungsministerium allerdings dementiert. Angesichts der wachsenden Zweifel an der Bündnistreue der USA unter Präsident Trump haben bereits mehrere Nato-Staaten ihre Rüstungskäufe in den Vereinigten Staaten in Frage gestellt.

