Pistorius nimmt in der Oberpfalz Stellung zu Truppenverlegungen

Oberviechtach: Verteidigungsminister Pistorius hat bei einem Besuch bei der Bundeswehr in der Oberpfalz Stellung genommen zu den geplanten Truppenverlegungen. Der SPD-Politiker sagte, in Oberviechtach werde die Zeitenwende "besonders sichtbar". Pistorius äußerte Verständnis dafür, dass es hier vielen schwer falle, von dem Panzergrenadierbataillon Abschied zu nehmen. Der Minister lobte das große Interesse vieler Soldaten, sich freiwillig an die Nato-Außengrenze versetzen zu lassen. Vorgesehen ist, dass das Panzergrenadierbataillon in Oberviechtach in den kommenden Jahren nach Litauen verlegt wird. Zum Ausgleich zieht dann dorthin das Artilleriebataillon aus Weiden um.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.02.2024 16:00 Uhr