Pistorius mahnt zu Solidarität gegen autoritäre Kräfte

Berlin: Verteidigungsminister Pistorius hat bei einem Gedenken an die Berliner Luftbrücke zur Solidarität auch heute gemahnt. Er sprach auf einer Veranstaltung zum 75. Jahrestag des Endes der Versorgungsaktion. Diese stehe für die Entschlossenheit und die Solidarität des Westens, so Pistorius. Die Partner Deutschlands hätten damals unmissverständlich demonstriert, dass sie nicht nachgeben. Er dankte den USA, Großbritannien und Frankreich dafür. So klar wie damals die Alliierten müsse heute auch Deutschland für die internationale Ordnung, den Frieden und die Freiheit einstehen. Wörtlich sagte der SPD-Politiker: "Wir Deutsche dürfen nicht stillsitzen oder mit den Schultern zucken, wenn autoritäre Kräfte auf der Welt souveränen Staaten und Völkern ihren Willen aufzwingen.“ Das gelte überall auf der Welt und vor allem in der Ukraine.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.05.2024 15:00 Uhr