Pistorius lehnt öffentliche Debatte über europäische Atomwaffen ab

Brüssel: Verteidigungsminister Pistorius hat der Debatte über eine europäische Atomwaffenstrategie eine Absage erteilt. In den ARD-Tagesthemen stellte er am Abend klar, sich auf entsprechende Diskussionen nicht einlassen zu wollen. Bereits zuvor hatte er am Rande des Nato-Treffens erklärt, er sehe keine Signale dafür, warum die mit den Amerikanern vereinbarte nukleare Abschreckung ein Ende finden sollte. Seine Parteikollegin und Spitzenkandidatin für die Europawahl, Barley, hatte nach Äußerungen des früheren US-Präsidenten Trump die Verlässlichkeit des amerikanischen Atomwaffen-Schutzschirms für Europa in Zweifel gezogen. Ähnlich wie Pistorius sieht es auch der CDU-Verteidigungsexperte Kiesewetter. Eine öffentliche Debatte über europäische Nuklearwaffen würde nur die Befürworter einer Abkopplung in den USA stärken und Kremlchef Putin in die Hände spielen, so Kiesewetter.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.02.2024 07:00 Uhr