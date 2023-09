Pistorius kündigt weitere Waffenlieferungen an die Ukraine an

Berlin: Verteidigungsminister Pistorius hat weitere militärische Hilfe für die Ukraine angekündigt. Der Bild-Zeitung sagte er, zur Lieferung im Wert von 400 Millionen Euro gehörten unter anderem Sprengmunition, Panzerfahrzeuge und Minenräumgeräte, aber auch Kleidung für den Winter. - Auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein findet heute ein internationales Treffen zur Unterstützung der Ukraine statt. Dabei soll es auch um die von Kiew geforderten Taurus-Marschflugkörper gehen. Die Bundesregierung will diese Waffen bislang nicht liefern. Pistorius kann an den Gesprächen nicht persönlich teilnehmen, weil er an Corona erkrankt ist.

