Pistorius kündigt Verdreifachung der Munitionslieferung an die Ukraine an

Brüssel: Bundesverteidigungsminister Pistorius beansprucht für Deutschland eine Führungsrolle innerhalb der NATO. Man bilde das konventionelle Rückgrat der Verteidigung Europas und sei die logistische Drehscheibe, so Pistorius. Damit übernehme man Führungsaufgaben. Zugleich stellte Pistorius am Rande der Beratungen der NATO-Verteidigungsminister in Brüssel heraus, dass Deutschland der Ukraine heuer drei- bis viermal soviel Artillerie-Munition liefern werde wie im Vorjahr. NATO-Generalsekretär Stoltenberg zeigte sich optimistisch, dass auch die USA bald wieder Hilfen für die Ukraine freigeben würden. Den ersten Schritt habe der US-Senat ja bereits getan. Klar ist laut Stoltenberg auch, dass das westliche Bündnis weiterhin über atomare Abschreckung in Europa verfügt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.02.2024 10:00 Uhr