Pistorius ist neuer deutscher Verteidigungsminister

Berlin: Bundespräsident Steinmeier hat den SPD-Politiker Pistorius zum neuen Verteidigungsminister ernannt. Steinmeier überreichte dem 62-Jährigen am Morgen seine Ernennungsurkunde. Dabei betonte der Bundespräsident, Pistorius übernehme das Amt in einer Bedrohungs- und Gefährdungslage, die Deutschland lange nicht mehr gekannt habe. Es bleibe keine Zeit zum Einarbeiten. Wörtlich fügte Steinmeier an: "Sie benötigen jetzt kühlen Kopf, gute Nerven und Führungsstärke". Im Anschluss legte Pistorius seinen Amtseid im Bundestag ab. Nach einem Empfang mit militärischen Ehren im Berliner Bendlerblock trifft er sich mit US-Verteidigungsminister Austin.

