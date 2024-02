Pistorius ist im Kosovo gelandet

Pristina: Bundesverteidigungsminister Pistorius ist zu einer mehrtägigen Balkan-Reise im Kosovo gelandet. Geplant sind Gespräche mit Regierungsvertretern und deutschen Soldatinnen und Soldaten. Hintergrund ist, dass sich die Sicherheitslage in der Region zuletzt verschlechtert hat. Die Bundeswehr will ihr Engagement deswegen ab April in der Region verstärken. Dafür sollen für ein Jahr etwa 150 zusätzliche Soldaten in die NATO-Mission KFOR entsandt werden. Deutschland beteiligt sich seit 1999 an der Mission, die sich zum Ziel gesetzt hat, für politische Stabilität im Kosovo zu sorgen. Das Kosovo hatte sich 2008 für unabhängig erklärt, was Serbien aber nicht anerkennt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 05.02.2024 12:15 Uhr