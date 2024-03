Pistorius: Individueller Anwendungsfehler führte zu Taurus-Leck

Berlin: Bundesverteidigungsminister Pistorius hat Einzelheiten zu dem Abhörskandal bei der Bundeswehr bekannt gegeben. Auf einer Pressekonferenz in Berlin sagte er, zu dem Mitschnitt sei es während einer Tagung in Singapur gekommen. Dort habe sich einer der Teilnehmer der Gesprächsrunde nicht vorschriftsmäßig in das Kommunikationssystem eingewählt. Es sei ein individueller Anwendungsfehler gewesen. Pistorius betonte aber, dass die Kanäle der Bundeswehr bei korrekter Handhabung sicher seien. Der Verteidigungsminister erklärte, man nehme den Vorfall dennoch sehr ernst und überprüfe alle IT-Systeme. Gegen die beteiligten Bundeswehroffiziere werden laut Pistorius disziplinarische Vorermittlungen eingeleitet. Die Partner im Ausland haben nach seinen Worten in Telefonaten mit Verständnis reagiert. Russland hatte eine Schaltkonferenz von vier hohen Offizieren der Bundeswehr mitgeschnitten und veröffentlicht. In dem Gespräch wurden die Einsatzszenarien für den deutschen Marschflugkörper Taurus erörtert - für den Fall, dass dieser doch an die Ukraine geliefert werden sollte.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.03.2024 11:00 Uhr