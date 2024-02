Pistorius im Kosovo: Verlegung von Soldaten im Zeitplan

Pristina: Bundesverteidigungsminister Pistorius hat bei einem Besuch im Kosovo versichert, Deutschland liege mit den Vorbereitungen für die Entsendung weiterer Soldaten im Zeitplan. Bei einem Treffen mit Präsidentin Osmani sagte er, die Ausbildung sei in vollem Gang. Mit Blick auf die schlechte Sicherheitslage will die Bundeswehr ihr Engagement im Kosovo verstärken und im April mehr als 150 zusätzliche Soldaten schicken. Derzeit sind knapp 80 deutsche Soldaten an der Nato-geführten KFOR-Mission beteiligt. Pistorius rief Serben und Albaner auf, nach den jüngsten Spannungen den Weg zum Dialog zu suchen, auch mit Blick auf eine Mitgliedschaft in der Europäischen Union.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.02.2024 15:00 Uhr