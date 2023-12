Pistorius hat neue Debatte über Wehrpflicht angestoßen

Berlin: In der Koalition wird darüber diskutiert, die ausgesetzte Wehrpflicht in neuer Form wiedereinzuführen. Der Chef der FDP-Bundestagsfraktion, Dürr, lehnt das ab. Er sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe, die Wehrpflicht sei Geschichte. Stattdessen sollte beispielsweise über eine Erhöhung der Stellen für Reservisten nachgedacht werden. Bundesverteidigungsminister Pistorius hatte die Debatte am Wochenende erneut angestoßen. Der SPD-Politiker sagte, er schaue sich Modelle einer Dienstpflicht an - und verwies dabei auf Schweden. Dort werden alle jungen Frauen und Männer gemustert, aber nur ein kleiner Teil zur Grundausbildung eingezogen. Pistorius hatte es kurz nach seinem Amtsantritt als Fehler bezeichnet, dass Deutschland 2011 die Wehrpflicht ausgesetzt hat.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.12.2023 07:00 Uhr