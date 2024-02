Pistorius hält NATO-Militärausgaben längerfristig für zu niedrig

München: Bundesverteidigungsminister Pistorius hält das Zwei-Prozent-Ziel der NATO für Militärausgaben auf lange Sicht für zu niedrig. Auf der Sicherheitskonferenz sagte er mit Verweis auf den Ukraine-Krieg sowie weitere Krisenherde in der Welt wörtlich: "Natürlich brauchen wir mehr." Geld sei auch die wichtigste Anforderung für eine Abschreckung Russlands vor einem Angriff auf NATO-Gebiet. Knapp zwei Jahre nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine appellierte deren Präsident Selenskyj heute einmal mehr an die westlichen Verbündeten, seinem Land mehr Waffen zu liefern. Durch die fehlenden Ressourcen werde das Handeln des ukrainischen Militärs stark eingeschränkt, der notwendig gewordene Rückzug aus der Stadt Awdijiwka beweise dies. Bereits zuvor hatte Kanzler Scholz die europäischen Partner zu mehr Waffenhilfe aufgerufen, Nato-Generalsekretär Stoltenberg mahnte eine schnelle Entscheidung in Washington über weitere Militärhilfen an.

Sendung: BR24 Nachrichten, 17.02.2024 20:45 Uhr