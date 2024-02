Pistorius hält Debatte über europäischen Atom-Schutzschirm unnötig

Brüssel: Angesichts der Debatte über einen europäischen Atom-Schutzschirm hat Verteidigungsminister Pistorius vor zu vielen Spekulationen gewarnt. In den ARD-Tagesthemen stellte er am Abend klar, sich an den Diskussionen nicht beteiligen zu wollen. Dafür gebe es keinen Grund, so der SPD-Politiker. Heute wollen er und seine Nato-Kollegen über den laufenden Ausbau der Abschreckungs- und Verteidigungsfähigkeiten der Allianz beraten. Mit Blick auf den maroden Zustand der Bundeswehr forderte er von der Gesellschaft mehr Auseinandersetzung mit der Wiedereinsetzung der Wehrpflicht. Dem Redaktionsnetzwerk Deutschland sagte er, er glaube, dass ein allgemeiner Wehrdienst sinnvoll sein könne. Das Aussetzen der Pflicht sei hingegen ein Fehler gewesen. Vielen Menschen sei nicht mehr klar, warum Soldatinnen und Soldaten unser Land und damit alle Bürger schützen würden, so Pistorius.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.02.2024 09:00 Uhr