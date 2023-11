Pistorius hält am umstrittenen Begriff "kriegstüchtig" fest

Berlin: Die Bundesregierung will die Militärhilfe für die Ukraine auf acht Milliarden Euro verdoppeln. Verteidigungsminister Pistorius bestätigte indirekt entsprechende Berichte im ARD-"Bericht aus Berlin". Es fehle nur noch die endgültige Zustimmung des Bundestags. In diesem Jahr seien die Finanzmittel zu schnell ausgeschöpft gewesen. Von seiner Formulierung, Deutschland müsse kriegstüchtig werden, rückt Pistorius nicht ab. Auch aus den eigenen Reihen hatte es Kritik an dieser Wortwahl gegeben. Pistorius sagte dazu, es sei ein hässlicher Begriff für eine hässliche Sache. Er forderte im ARD-Interview einen Mentalitätswandel in der Gesellschaft. Dieser ist aus seiner Sicht aber schon im Gang, weil die Menschen merkten, dass Krieg in Europa herrscht.

