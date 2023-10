Pistorius fordert "Kriegstüchtigkeit" in Deutschland

Berlin: Verteidigungsminister Pistorius hat vor Kriegsgefahren in Europa gewarnt und dringt auf Tempo bei der Modernisierung der Bundeswehr. Pistorius sagte in der ZDF-Sendung "Berlin direkt" wörtlich: "Wir müssen kriegstüchtig werden." Bundeswehr und Gesellschaft müssten sich dafür aufstellen, so Pistorius. Vorwürfe, die Modernisierung der Truppe komme nur langsam voran, wies er zurück. Viel mehr Tempo gehe nicht, erklärte der Verteidigungsminister. Zwei Drittel des 100 Milliarden Euro umfassenden Sondervermögens sind nach seinen Worten bereits vertraglich gebunden. Produktion und Lieferungen bräuchten aber Zeit.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.10.2023 06:00 Uhr