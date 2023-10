Pistorius fordert Freilassung der verschleppten Geiseln

Tel Aviv: Bei seinem Überraschungsbesuch in Israel hat Verteidigungsminister Pistorius die Freilassung der verschleppten Geiseln als vordringlichste Aufgabe bezeichnet. Nach einem Gespräch mit seinem israelischen Kollegen Galant sicherte er Israel dabei Hilfe zu. Zudem kündigte er an, die israelischen Streitkräfte mit Material zu unterstützen. Deutschland stünde an der Seite Israels, sagte Pistorius. Am Vormittag hatte auch Bundeskanzler Scholz in einer Regierungserklärung die sofortige Freilassung der Geiseln gefordert. Bei ihrem Großangriff auf Israel hatte die Hamas rund 200 Menschen in den Gazastreifen verschleppt. Mit Blick auf die israel-feindlichen Proteste in Deutschland kündigte Scholz zudem ein entschlossenes Vorgehen an: Versammlungen, bei denen antisemitische Parolen gebrüllt würden und der Tod von Menschen verherrlicht werde, könnten nicht akzeptiert werden. Hier sei "klare Kante gefragt", so Scholz wörtlich.

Sendung: BR24 Nachrichten, 19.10.2023 18:45 Uhr