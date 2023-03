Pistorius dankt Soldaten für Einsatz in Litauen

Meldungsarchiv - 07.03.2023 06:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Vilnius: Bundesverteidigungsminister Pistorius hat den deutschen Soldaten gedankt, die in Litauen Teil einer multinationalen Nato-Kampfgruppe sind. In Rukla sagte er am Abend, der Einsatz sei angesichts der russischen Aggression in der Ukraine wichtiger als je zuvor. Zudem sicherte Pistorius dem Nato-Verbündeten Litauen weitere militärische Unterstützung zu. Heute sind in der Hauptstadt Vilnius politische Gespräche geplant. Vorher wird Pistorius eine gemeinsame Verteidigungs-Übung beobachten, die etwa 600 Bundeswehrsoldaten zusammen mit ihren litauischen Kollegen abhalten. Deutschland leitet die multinationale Kampfgruppe zur Sicherung der Ostflanke der Nato.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.03.2023 06:00 Uhr