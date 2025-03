Pistorius bewertet Trump-Putin-Telefonat als Nullnummer

Washington: Verteidigungsminister Pistorius bewertet das Telefonat von US-Präsident Trump und Russlands Präsident Putin zur Ukraine skeptisch. Die Vereinbarung, wonach 30 Tage lang keine Energie-lnfrastruktur des Gegners angegriffen werden solle, nannte der Verteidigungsminister - wörtlich- eine "Nullnummer". Im Morgenmagazin von ARD und ZDF sagte der SPD-Politiker, Putin spiele ein Spiel, dem Trump nicht lang werde zusehen können. Neben der Teil-Waffenruhe hatten die beiden Präsidenten gestern auch vereinbart, dass heute jeweils 175 russische und ukrainische Gefangene ausgetauscht werden. Als nächstes wollen Putin und Trump über die Sicherheit der Schifffahrt auf dem Schwarzen Meer sprechen. Die Verhandlungen über eine Waffenruhe in der Ukraine gehen nach US-Angaben am Sonntag in Saudi-Arabien weiter.

